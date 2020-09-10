Дочь Михаила Ефремова рассказала, как мать избивала ее в детстве, и о своих сексуальных предпочтениях

Дочь осужденного на восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала о своем детстве. 19-летняя девушка не любит вспоминать время, проведенное со спивающейся матерью — четвертой женой заслуженного артиста РФ Ксенией Качалиной. Наследница актера отмечает, что мать частенько поднимала на нее руку под песни любимой певицы Земфиры.

«Были прекрасные эпизоды: врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу. Это оставило такой след… Вы, наверняка, смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде „Апокалипсиса сегодня“. Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Просто мама очень любила пить, Земфиру и бить меня под ее песни», — цитирует Анну Марию Ефремову Starhit.ru.

В настоящее время дочь Михаила Ефремова живет отдельно от матери и даже стыдится называть ее таковой. А голос Земфиры вызывает у девушки только негативные эмоции.

На днях 19-летняя Анна Марияа рассекретила возлюбленную по имени Евгения Велько, опубликовав в Instagram фото их страстного поцелуя, и честно рассказала о собственных сексуальных предпочтениях.

Девушка не скрывает, что традиционное занятие любовью ее не привлекает. Анна Мария уточнила, что в паре с Евгенией у них нет четкого разделения на активного и пассивного партнера, они периодически практикуют БДСМ и активно пользуются различными интимными игрушками, а вот на групповой секс дочь Ефремова соглашаться не намерена. Кроме того, Анна Мария не планирует рожать ребенка, а собирается взять его из детского дома.

«Мы оба свитчи, да, я практикую БДСМ, нет, спасибо, от группового секса откажусь, игрушки, могу дать названия и характеристики, так как мне лень фотографировать, рожать не планирую», — заявила Ефремова в интервью eg.ru.

Анна Мария Ефремова вспоминает, что Ксения Качалина после развода с актером начала вести затворнический образ жизни и злоупотреблять спиртным. В этот период о своем ребенке женщина предпочитала не заботиться.

«Почему я такая худая? От недокармливания в детстве. Я упускаю довольно большое количество подробностей. Там было много неприятных штук, про которые я не готова говорить. Это же относится к ее сожителям», — сказала Анна Мария Ефремова.

Истинные причины своих комплексов и разного рода зависимостей девушка видит в тяжелом детстве. Анна Мария Ефремова с оглядкой на свою генетику подчеркивает, что не хочет употреблять алкоголь. Девушка пояснила, что у нее легко может развиться тяга к чему угодно. Какое-то время она даже «сидела» на антидепрессантах.