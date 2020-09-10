ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ВИНЫ ⟩ Жительница Эстонии в прямом эфире рассказала, как ее годами насиловал отец

Впервые в Эстонии в телепрограмме Pealtnägija зрители увидели женщину, открыто рассказавшую о сексуальном насилии, которому она подвергалась в детстве и в юности. История эта и шокирует, и ужасает, и вызывает слезы, и заставляет задуматься: сколько подобных случаев происходит в обычных семьях, а сколько женщин могут смело заявить - меня насиловал отец? Героиня резонансной передачи Кадри пришла в эфир, чтобы все женщины, которые замалчивают подобные ситуации, не стеснялись этого, а обращались за помощью в специальные кризисные центры.

«Меня насиловал отец, - подтвердила Кадри перед камерой. - Я помню, как это случилось впервые, мне было 7 лет. У нас никогда не было настоящего полового акта - отец насиловал меня руками».

Кадри выросла в религиозной семье в маленьком городке. Поскольку отец семейства работал в государственном учреждении и руководил общиной, то его сексуальные действия по отношению к собственной дочери, естественно, были тайной для всех. Сор из избы не выносился, а окружающие завидовали дружной и казавшейся такой благополучной семье. Но, как известно, самые низменные инстинкты часто пробуждаются и вырываются наружу именно у тех, кто носит маску благочестия напоказ. Как было и с отцом Кадри.

«Я жила в постоянном страхе, - вспоминает Кадри, - кажется, еще в дошкольном возрасте я думала о том, как хорошо было бы умереть. Я хотела причинить себе вред и не понимала, почему».

По словам терапевта Кадри Кейт Синисалу, жертва сексуального насилия часто считает виновной именно себя, когда зависит от насильника, домогающегося ее. Это может привести к суицидальным мыслям и желанию наносить себе серьезные увечья.

Мать Кадри болела раком, и забота о дочери легла на плечи отца. Он занимался тем, что обследовал обнаженную нижнюю часть ее тела, ссылаясь на необходимость такого контроля ради здоровья. «Я понимала, что происходит нечто ненормальное», - говорит Кадри. В детстве стыд и напряжение сковывали ее по рукам и ногам, хотя жертвы сексуального насилия могут вести абсолютно нормальный образ жизни вне стен своего дома, и никто не догадается, что с их психикой далеко не все ладно.