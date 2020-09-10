Константин Меладзе предстанет перед судом по иску к Полине Гагариной

Российская светская жизнь в период пандемического застоя переместилась из концертных залов — в судебные. Так, вчера состоялось слушание по громкому делу о плагиате песни «Кукушка» Виктора Цоя: Ольга Кормухина продолжает отстаивать свои права на оригинальную переработку, рассказывает «Стархит».
Последняя была сделана артисткой вместе с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым и одобрена сыном лидера группы «Кино» в 2010 году. Кормухина уверена, что именно эта версия и использована Полиной Гагариной в саунд-треке к картине «Битва за Севастополь». Однако автором музыки там был указан уже Константин Меладзе.
В Тверском суде посчитали нужным привлечь продюсера к процессу. «Так как ни ответчик — Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе, — пояснила «СтарХиту» представитель Ольги Кормухиной Валерия Рытвина. — Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы».
Правами на «Кукушку» с 1993 года обладают не наследники Цоя, а некая управляющая компания. Поэтому артисты, желающие исполнять ту или иную композицию, подписывают договоры именно с ней. Однако бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной возникло право на переработку песни, признаны Басманным судом недействительными. У Ольги же все в рамках закона — документы никто не оспаривал.
Певица уверена, что сторона ответчика пытается слишком углубляться в права и отходит от сути спора — вопроса о плагиате. И тем самым уже год уводит суд в сторону. При этом ряд экспертов действительно сочли варианты Кормухиной и Меладзе очень схожими. Так или иначе, следующее заседание назначено на 25 сентября. Возможно, на нем музыкальный продюсер выступит со своими комментариями.