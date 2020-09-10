Константин Меладзе предстанет перед судом по иску к Полине Гагариной

Последняя была сделана артисткой вместе с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым и одобрена сыном лидера группы «Кино» в 2010 году. Кормухина уверена, что именно эта версия и использована Полиной Гагариной в саунд-треке к картине «Битва за Севастополь». Однако автором музыки там был указан уже Константин Меладзе.

В Тверском суде посчитали нужным привлечь продюсера к процессу. «Так как ни ответчик — Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе, — пояснила «СтарХиту» представитель Ольги Кормухиной Валерия Рытвина. — Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы».

Правами на «Кукушку» с 1993 года обладают не наследники Цоя, а некая управляющая компания. Поэтому артисты, желающие исполнять ту или иную композицию, подписывают договоры именно с ней. Однако бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной возникло право на переработку песни, признаны Басманным судом недействительными. У Ольги же все в рамках закона — документы никто не оспаривал.