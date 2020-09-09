«Абсолютная чернуха»: шоу Comment Out раскритиковали за шутки про Беларусь

В вышедшем 31 августа выпуске участниками стали певица Лолита и музыкант The Hatters Юрий Музыченко. Почти все испытания на проекте подразумевали политические комментарии в соцсетях, причем с критической репликой в адрес оппозиции, пишет Mixnews.lv.

Так, Музыченко предложили написать фигуристу Евгению Плющенко в Instagram комментарий про бело-красно-белый флаг Белоруссии, который был государственным до 1996 года. В тексте говорилось о том, что его придумала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская, «когда увидела след от месячных на прокладке».

Другой комментарий в качестве наказания был связан с протестами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Музыченко предложили сделать публикацию с фотографией митинга в Хабаровске, но в описании указать о негативном отношении к городу: «Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло».

Музыкант отказался выполнять эти задания и отреагировал на подобные тексты негодованием. «Зачем, зачем вы такое придумали, это же очень обидно», — сказал он. В итоге организаторы не стали принуждать артиста к выбору и придумали альтернативное наказание: выпить алкоголь со слабительным.

В комментариях многие негативно оценили шутки авторов. «Это самое мерзкое, что я видел за последнее время. Абсолютная чернуха, не имеющая ничего общего даже с черным юмором», — посчитал Pavel Shehtel’. Полина Бруштунова заметила, что Comment Out, вероятно, после таких шуток «потеряет аудиторию из Беларуси». «Авторы передачи — деграданты», — заключил ncraftsman. На момент публикации у выпуска более 40 тысяч дизлайков и 60 тысяч лайков.

Кроме того, несколько рекламодателей отказались от сотрудничества с youtube-шоу Comment Out после скандального выпуска, передает Ura.news.

«Яндекс. Лавка» не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — цитирует заявление сотрудника «Яндекс. Лавки» «Пятый канал».

Также от сотрудничества с Comment Out отказались Uniliver, «Магнит» и Mars. Uniliver даже принесла свои извинения зрителям, заявив, что такая интеграция противоречит ценностям компании. В шоу подчеркнули, что понимают своих партнеров. Однако создатели проекта считают, что рекламодатели «бегут с корабля через пробоину».