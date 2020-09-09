Михаил Ефремов из СИЗО: адвокат меня «подставил» на эти восемь лет

Перед колонией, на заключение в которой на восемь лет приговорили Михаила Ефремова, актер приехал в СИЗО №5 «Водник», пока приговор не вступит в силу. Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии навестили Ефремова в изоляторе и расспросили об условиях содержания и его адвокате Эльмане Пашаеве.
По мнению Ефремова, Пашаев буквально обвел его вокруг пальца. «Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде не продлевали договор. Я думал, что придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Причем хочет отправить ее почтой, чтобы в инстанции зафиксировали дату. Все это как-то странно. Мне кажется, это рискованно», пишет Soulpost.ru.
Оказалось, что апелляцию нельзя подавать в последний день. Теперь Ефремов просит сотрудников комиссии переговорить с супругой, потому что заинтересован в повторном рассмотрении дела. «Я написал в суде заявление, что не согласен с приговором и хочу пересмотра. Отдал секретарю суда. Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги, почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это Софья его послала. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?».
Условиями содержания Ефремов доволен: накануне его кормили картофельным пюре с вареной селедкой, а утром он ел овсянку. «Более-менее себя чувствую. Болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, как я понял, у меня нет. На прогулки на крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно».
Ефремов планирует много читать, телевизор его не очень интересует. «Вчера футбол показывали. Смотрел. Про себя не смотрю. Мне не хочется. Насмотрелся, пока был на домашнем аресте. Я хочу потеряться. Потерять сознание».