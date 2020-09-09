Михаил Ефремов из СИЗО: адвокат меня «подставил» на эти восемь лет

По мнению Ефремова, Пашаев буквально обвел его вокруг пальца. «Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде не продлевали договор. Я думал, что придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Причем хочет отправить ее почтой, чтобы в инстанции зафиксировали дату. Все это как-то странно. Мне кажется, это рискованно», пишет Soulpost.ru.

Оказалось, что апелляцию нельзя подавать в последний день. Теперь Ефремов просит сотрудников комиссии переговорить с супругой, потому что заинтересован в повторном рассмотрении дела. «Я написал в суде заявление, что не согласен с приговором и хочу пересмотра. Отдал секретарю суда. Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги, почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это Софья его послала. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?».

Условиями содержания Ефремов доволен: накануне его кормили картофельным пюре с вареной селедкой, а утром он ел овсянку. «Более-менее себя чувствую. Болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, как я понял, у меня нет. На прогулки на крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно».