Эстонские красотки покажут вам грудь за 10 евро. А сколько стоит вид сзади?

Блогеры Энни Бритта и Сандра стали особо популярными после того, как на них сделал обзор молодой эстонский ютубер Андрей Зевакин, пишет Sky.ee.

Андрей узнал, что если стать фолловером Энни Бритты, то тебе автоматически придет письмо с ее прейскурантом. За фото топлес Энни просит 10 евро, за голые фото переда — 20 евро, фото сзади стоят дороже, 25 евро, а за видео стриптиза нужно будет отдать 35 евро.

В передаче «Õhtu» Энни Бритта рассказала подробнее о платформе для взрослых: «У Сандры более скромные снимки, например, в бикини. Я же делюсь фото топлес, в бикини, иногда снимаю видео и показываю стриптиз».

По словам девушки, у нее есть клиенты из-за границы, но большинство — из Эстонии. «Я знаю, что некоторые мои клиенты — друзья или знакомые», - призналась девушка.