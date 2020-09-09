Лосось оказался опасным источником коронавирусной инфекции

Вирус остается вирулентным (может вызывать заболевание) на поверхности лосося в течение двух дней при температуре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 градуса - минимум восемь дней, передает Meddaily.ru.

Специалисты напоминают: рыба на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре 4 градуса по Цельсию. В отличие от овощей и фруктов, рыба должна перевозиться и храниться в условиях столь низких температур. Таким образом, вирус на поверхности рыбы может выживать в течение длительного времени.