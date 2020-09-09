Читайте, как найти скрытые камеры на съемных квартирах и в отелях

Зачем устанавливают камеры?

Многие владельцы перестраховываются и плохо воспитаны, поэтому готовы влезать в частную жизнь. Они боятся, что вы будете кутить, ломать мебель и что-нибудь украдете. Есть категория хозяев с дурными наклонностями, которые любят подглядывать за другими, передает Hi-tech.mail.ru.

При этом за установку камер владельцу ничего не будет, особенно если он сдает жилье неофициально. У себя дома человек имеет право устанавливать камеры, и ваши проблемы, что вы попали в объектив.

С отелями проще: для них камеры – слишком муторно, да и риск потерять весь бизнес. То есть «баловаться» таким могут разве что бесстыжие сотрудники.

Ищите любые гаджеты, которые выглядят подозрительно

Первым делом внимательно осмотрите будильник. Одна пара обнаружила устройство слежения именно в нем: внешне девайс слегка отличался от обычных электронных часов. Как заметил глава семейства, подключенная к розетке вилка выглядела так, будто на зарядке стоял обычный смартфон. Приглядевшись внимательно, мужчина понял, что часы — не основная функция этого гаджета: внутри находилась скрытая камера.

Детекторы дыма — еще одно популярное место для установки камер, так как высоко висит и охватывает все углы помещения. Внимательно осмотрите датчики, можно даже встать на стул, чтобы увидеть устройство во всех деталях.

Обратите внимание на все остальные электронные гаджеты, которые увидите в квартире. Если какой-то предмет вам покажется странным, найдите на корпусе название и попытайтесь узнать как можно больше о нем в интернете — это может помочь понять, с чем вы имеете дело и стоит ли опасаться слежки.

Ищите объективы

К сожалению, камеры могут скрываться не только в обычных девайсах, но и в других предметах обихода. Сейчас в Китае легко заказать скрытую камеру, замаскированную под шариковую ручку или музыкальную колонку. Внимательно проверяйте любые вещи, в которых чисто теоретически может находиться объектив (особенно если эти вещи направлены на личные пространства: диван, кровать, ванную). Это могут быть детекторы движения, bluetooth-динамики или даже украшения.

Существуют крошечные автономные камеры, которые могут прятаться в обычном декоре. При заселении проверьте абажуры, рамы для картин, горшки с комнатными растениями и жалюзи. Если увидите небольшое круглое отверстие в одном из этих предметов — вполне возможно, что оно сделано для миниатюрного объектива.

Есть удобный способ «просветить» пространство на предмет камер без использования шпионских гаджетов. Выключите свет в комнате, включите фонарик на телефоне и не торопясь водите фонариком по всем предметам в помещении. Стекло объектива должно отражать свет, что облегчит его обнаружение.

Обыщите ванные и туалеты

Не стоит думать, что извращенцам интересно наблюдать только за вашей сексуальной жизнью. Скрытые устройства слежения могут находиться везде, особенно, в ванной комнате.

Такое уже случалось: один постоялец сервиса AirBnb, который остановился в Швейцарии, нашел записывающий смартфон под раковиной в ванной. Поэтому внимательно осмотрите туалет, шкафы, комоды и полки с полотенцами.

Используйте сканер

Если вы не уверены в своих силах и все равно переживаете за конфиденциальность, приобретите специальный сканер для поиска скрытых устройств. Он будет ловить все сигналы от Wi-Fi и Bluetooth, которые используют скрытые камеры для отправки или получения данных.

Если не хочется заморачиваться с отдельными гаджетами, можете попробовать скачать специальные приложения на свой смартфон. Главное, чтобы на смартфоне работал фонарик. Вам нужно будет наводить телефон на подозрительный объект, а программа скажет, есть в нем жучок или нет.

Поиск на предмет скрытых камер дал положительный результат? Тогда первым делом обратитесь в местную полицию, чтобы они могли провести расследование. Кроме того, напишите в техподдержку сервиса, где снимали квартиру или номер, и сообщите об инциденте.