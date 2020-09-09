Ургант показал в эфире улицу Лаагна: посмотрите, не ваш ли дом там засветился?

Актер Колокольников рассказал, как попал в картину и в каких странах ее снимали. Ведущий шоу Иван Ургант показал зрителям фотографию со съемок, которые как раз проходили в нашей столице на улице Лаагна. Колокольников пояснил, что на этой улице снимались сцены погони с инверсией, то есть ход фильма шел в обратную сторону, в том числе и драки. По словам актера, это не пленку перематывали назад, а актеры так специально играли.