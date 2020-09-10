Сколько яиц можно есть без вреда для здоровья?

Учитывая низкую стоимость, яйца – это самый эффективный по стоимости цельный источник протеина. Кроме того, это самый эффективный по стоимости цельный источник холина и витамина А и третий витамина D.

Но слишком много людей и слишком много атлетов до сих пор относятся к яйцам или яичным желткам так же осторожно, как к полуденному солнцу и рентгену: их можно потреблять только от случая к случаю.

Именно поэтому среди атлетов распространена проблема несбалансированного потребления протеина - основную дозу они получают за ужином, а не за завтраком.

Обычный завтрак предоставляет не очень большой выбор белковых продуктов, поэтому тем, кто старается минимизировать потребление яиц, вечером приходится съедать слишком большую дозу протеина.

Неравномерное распределение доз протеина в течение дня приводит к замедлению мышечного роста на 40%, по крайней мере, таковы результаты исследования (Yasudea, et al. 2020).

Чем якобы опасны яйца

Люди остерегаются потреблять яйца из-за холестерина – жира, который они содержат, способного поглотить их талию. Не нужно бояться яиц. Конечно, они содержат немного жира, но эти дополнительные калории очень полезны.

Всем спортсменам: в результате потребления цельных яиц синтез мышечного протеина увеличивается на 45% по сравнению с результатами потребления только яичных белков (Vilet, et al. 2017).

Но ещё важнее данные самого масштабного, лучшего и, возможно, самого точного анализа исследований яиц, только что выпущенного Махшидом Дехганом с коллегами, которые не обнаружили связи между потреблением яиц, уровнем липидов в крови, смертностью или тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Откуда взялась боязнь яичных желтков

Было проведено множество небольших исследований влияния яиц на сердечно-сосудистые заболевания, и их результаты оказались несколько запутанными, а в некоторых случаях противоречивые.

Некоторые из них показали, что потребление яиц не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а один мета-анализ данных 500000 человек показал прямо противоположное: потребление яиц связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 11%.