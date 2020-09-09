СМИ: Ефремов может избежать колонии

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил об обжаловании приговора в отношении его подзащитного. Напомним, что накануне суд приговорил Ефремова к 8 годам общей колонии за смертельное ДТП, совершенное в Москве в начале июня, в пьяном виде.

По словам правозащитника, он подал «краткую жалобу» на приговор.

На этом фоне юрист Шота Горгадзе заявил, что если бы Ефремова защищал другой адвокат, а не Пашаев, артист получил бы более мягкий приговор – для этого требовалась выработка другой стратегии защиты.

Днем 9 сентября поступила информация о том, что Ефремов отказался от услуг своего адвоката Пашаева. Об этом рассказала представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. По ее словам, артист недоволен проделанной юристом работой. В настоящее время родственники Ефремова находятся в поиске нового адвоката. Впрочем, сам Пашаев опроверг эту информацию, заявив ТАСС, что «это глупость просто».

В свою очередь, глава правового центра Павел Пятницкий в ходе программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил о том, что Ефремов может избежать колонии, так он осужден впервые.

Пятницкий полагает, что Михаила Ефремова могут оставить работать в хозблоке СИЗО №5 «Водник», для чего потребуется запрос от семьи актера.

В случае поступления такого прошения, руководство СИЗО будет вправе обратиться к ФСИН и попросить, чтобы актер остался у них.

«Он может остаться при СИЗО работать», – заявил Пятницкий.