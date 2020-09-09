СМИ: Ефремов может избежать колонии

По словам правозащитника, он подал «краткую жалобу» на приговор.
На этом фоне юрист Шота Горгадзе заявил, что если бы Ефремова защищал другой адвокат, а не Пашаев, артист получил бы более мягкий приговор – для этого требовалась выработка другой стратегии защиты.
В свою очередь, глава правового центра Павел Пятницкий в ходе программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил о том, что Ефремов может избежать колонии, так он осужден впервые.
Пятницкий полагает, что Михаила Ефремова могут оставить работать в хозблоке СИЗО №5 «Водник», для чего потребуется запрос от семьи актера.
В случае поступления такого прошения, руководство СИЗО будет вправе обратиться к ФСИН и попросить, чтобы актер остался у них.
«Он может остаться при СИЗО работать», – заявил Пятницкий.
Правозащитник призывал также поклонников не переживать за Ефремова, отметив, что в «Воднике» условия содержания даже лучше, чем в военных в казарме.