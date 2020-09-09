Скандал в Мариинке: в женском туалете нашли экшн-камеру

Одна из многочисленных посетительниц Мариинского театра сообщила СМИ о том, что в туалете Мариинского театра в Санкт-Петербурге обнаружила скрытую экшн-камеру. После чего отложила посещение балета «Кармен-сюита».

Инцидент произошел 6 сентября. Беспроводное устройство было размещено в углублении в стене, где крепилась туалетная бумага. Женщина смогла заметить устройство, потому что является инвалидом и передвигается на коляске.

Позже глава департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков пояснил СМИ, что найти камеру можно было только при помощи смартфона с фонариком. Сама же петербурженка заявила, что машинка была обмотана скотчем черного цвета и пищала.

О своей находке испуганная женщина тут же сообщила охране Мариинки, но тот просто взял устройство, вынес его на улицу и швырнул в протекающий поблизости Крюков канал. После этого гостья театра написала заявление в полицию.

Правоохранители допросили охранника. Смущенный мужчина сообщил, что испугался, обнаружив находку, и просто выбросил ее в мусорку.

Теперь внутренней проверкой инцидента занялась и администрация театра, сообщил телеграмм-канал «Mash на Мойке».