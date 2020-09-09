«Два приятных соседа»: Ефремов о содержании в СИЗО

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов доволен условиями содержания в карантинной камере СИЗО №5. Об этом RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин.
По словам Бориса Клина, Михаил Ефремов заявил, что в СИЗО его осмотрели врачи, измерили давление и сделали кардиограмму. В карантинной камере артист будет находиться до 10 суток.
«Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», - пояснил член ОНК.
Он также отметил, что со здоровьем Ефремова все в порядке, он выглядел вполне спокойным и рассказал, что ужинал вареной селедкой с пюре.
«Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил», - привел слова Ефремова член ОНК.
Артист также поделился с комиссией своими творческими планами.
«После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня», - процитировал член комиссии слова актера.
Ефремов попросил родственников в ближайшее время привезти ему сигареты, чай и сахар. А деньги, которые артист привез с собой в СИЗО, в ближайшее время будут зачислены на его лицевой счет, и он сможет покупать необходимые вещи и продукты в тюремном магазине, отмечает издание.