«Два приятных соседа»: Ефремов о содержании в СИЗО

По словам Бориса Клина, Михаил Ефремов заявил, что в СИЗО его осмотрели врачи, измерили давление и сделали кардиограмму. В карантинной камере артист будет находиться до 10 суток.

«Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», - пояснил член ОНК.

Он также отметил, что со здоровьем Ефремова все в порядке, он выглядел вполне спокойным и рассказал, что ужинал вареной селедкой с пюре.

«Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил», - привел слова Ефремова член ОНК.

Артист также поделился с комиссией своими творческими планами.

«После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня», - процитировал член комиссии слова актера.