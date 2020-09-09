Кому в СССР жилось хорошо?

Советская партийная номенклатура

По сути, «сословные разделения», с которыми якобы боролись большевики, после Октябрьского переворота никуда не исчезли — просто на место «старого дворянства» пришли другие люди. Они всё так же пользовались всеми благами цивилизации, с презрением смотря на остальной народ, который считали «чернью».

Рассказы о шикарной и сытой жизни в СССР — все сплошь происходят из номенклатурной среды. Советская номенклатура действительно жила как при коммунизме — им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры (часто с прислугой) в хороших районах городов, им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу, были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров — в таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым «чекам внешпосылторга», которые обычным советским гражданам не были доступны.

Люди, имеющие доступ к распределению ресурсов

Эта часть населения не принадлежала к партийной номенклатуре (часто они вообще могли не состоять в компартии), но при этом имели доступ к советской системе распределения — они могли работать в системе распределения «бесплатных» квартир, быть начальниками каких-нибудь складов или просто работать завмагами. Этим просто несли взятки за решение тех или иных вопросов — чтобы что-то поскорее отгрузили/выдали/продали дефицит и так далее.

К этой же касте можно отнести насквозь гнилые и коррумпированные верхушки советских ВУЗов — ректоры и деканы которых часто брали взятки за поступление абитуриентов. Централизованного тестирования в то время не существовало, и подтянуть на вступительных экзаменах «нужных» абитуриентов, при этом срезав «неугодных», было проще пареной репы.

Отдельной строкой в этом пункте следует упомянуть и всяких главврачей — они тоже очень часто за деньги «решали вопросы» с внеочередным лечением того или иного пациента. В общем — в СССР очень хороши жили те, кто имел доступ к распределению того или иного ресурса.

Теневые предприниматели и преступники

Об этом практически не рассказывалось в советской прессе, но в СССР существовали целые отрасли так называемой «теневой экономики». Часть из этих «схем» была бы признана преступной и сейчас (скажем, воровство топлива в больших объемах), а часть являлась, по сути, простым предпринимательством — как например, подпольный пошив джинсов. Предпринимательство в СССР было запрещено законом, и года до 1987-го участники таких «подпольных цехов» сильно рисковали своим имуществом и свободой.

Эти люди действительно имели доход, сильно превышающий среднесоветский — скажем, 5000-10000 рублей в месяц против средней зарплаты в 120, но при этом сильно рисковали быть разоблаченными ОБХСС или просто «бдительными соседями». После распада Союза многие из этих людей начали легальный бизнес и стали ещё более успешными, а некоторые так и не смогли приспособиться к новым реалиям конкуренции и открытого рынка, с тоской вспоминая о тех временах, когда они продавали по 200 рублей джинсы с себестоимостью пошива в 10.

Хорошие специалисты в плохом окружении

Очень часто в СССР люди работали по принципу «я делаю вид, что работаю — государство делает вид, что платит мне деньги», и поэтому нормальные специалисты, качественно делавшие свою работу, пользовались большим спросом. Хороший зубной врач, сантехник, даже простой слесарь на заводе могли жить в СССР несколько лучше, чем коллеги — их передавали «из рук в руки», заваливая заказами и подарками.

Впрочем, в отличие от номенклатуры, «ресурсораспределителей» и теневых бизнесменов это была, пожалуй, самая бедная группа «хорошоживущих» — их доход превышал среднюю зарплату всего в 2-3 раза, выше головы всё равно было не прыгнуть.

Военные, физики, люди редких профессий

Относительно неплохо в СССР жили высокопоставленные военные, «верхние слои» ученых (физики, химики и так далее) и всякие редкие специалисты, вроде операторов АЭС или летчиков гражданской авиации. Впрочем, «неплохой» жизнь вышеперечисленных граждан была таковой лишь на фоне общей нищеты и была совсем небогатой в сравнении с жизнью аналогичных специалистов на Западе.

Все вышеперечисленные группы в СССР действительно жили очень даже неплохо, остальные же 85-90% населения вели довольно-таки нищее существование, живя на зарплату в 120 рублей и часто не имея возможности купить самое необходимое.