Брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу

Стало известно, что брат Кейт Миддлтон Джеймс отменил свадьбу во второй раз. Об этом сообщил сам бизнесмен, пишет Экспресс газета.
Напомним, что Джеймс сделал предложение своей возлюбленной Ализе Тевене, пара должна была сыграть пышную свадьбу еще летом этого года, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отменить. Джеймс и Ализа хотели перенести свадьбу и сыграть ее чуть позже, когда ситуация с пандемией улучшится, однако стало известно, что влюбленные во второй раз отменили торжество.
Миддлтон не хочет рисковать здоровьем своих гостей, поэтому они вместе с невестой отправились в морское путешествие и стараются поддерживать позитивный настрой.
Прошел год с тех пор, как я попросил Ализе выйти за меня замуж… Какой это был год! Два дома, изоляция, две попытки свадьбы, щенки, открытие новой компании, бритье бороды и многое другое, но самое лучшее то, что я могу поделиться этим с Ализе. Жду, чтобы взять на себя то, что ждет нас в будущем. Нам удалось сбежать в Италию, чтобы окунуться в море, выпить много вина, и теперь мы готовы снова встретиться с миром,
— сообщил Джеймс, пишет Mirror.
В такой же ситуации оказались и некоторые другие звезды. Этим летом должны были пожениться Кэти Перри и Орландо Блум, а также Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.