«Помятая принцесса»: экс-солистка Serebro показала пикантные фото в постели

26-летняя певица Катя Кищук опубликовала новые фотографии с явным эротическим подтекстом. Экс-солистка Serebro скосплеила образ испорченной принцессы, пишет Экспресс газета.
Она сфотографировалась на постели в нарочито измятом платье грязно-розового оттенка — с рукавами-буфами, вырезом каре и белой нижней юбкой. Подол платья сбился, обнажая ноги в белых гольфах. Девушка с вызовом смотрит в камеру, раскинув колени в стороны. Вульгарная поза резко контрастирует с легкими локонами и жемчужинами в волосах.
Будто меня воспитала няня, а не улица,
— подписала фото Кищук.
Фанаты бурно отреагировали на этот пост. «Как будто Алиса вернулась из Страны Чудес», «Ну, и Белоснежка», «Рапунцель, ты ли это?» — комментируют снимок фолловеры. Многие раскритиковали Катю за специфический ракурс: «Это что, роды?!» Но в целом поклонники остались очень довольны фотографиями, сравнив Кищук с принцессой (хотя и «помятой»).
В последнее время экс-участница Serebro вообще зачастила с эротическим контентом. Объясняется это просто: молодая певица пытается сделать сольную карьеру и привлекает к себе внимание за счет пикантных фото и видео.