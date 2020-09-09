«Помятая принцесса»: экс-солистка Serebro показала пикантные фото в постели

Она сфотографировалась на постели в нарочито измятом платье грязно-розового оттенка — с рукавами-буфами, вырезом каре и белой нижней юбкой. Подол платья сбился, обнажая ноги в белых гольфах. Девушка с вызовом смотрит в камеру, раскинув колени в стороны. Вульгарная поза резко контрастирует с легкими локонами и жемчужинами в волосах.

Будто меня воспитала няня, а не улица,

— подписала фото Кищук.

Фанаты бурно отреагировали на этот пост. «Как будто Алиса вернулась из Страны Чудес», «Ну, и Белоснежка», «Рапунцель, ты ли это?» — комментируют снимок фолловеры. Многие раскритиковали Катю за специфический ракурс: «Это что, роды?!» Но в целом поклонники остались очень довольны фотографиями, сравнив Кищук с принцессой (хотя и «помятой»).