Боярский опубликовал фото застолья с Собчак в детстве

Он опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

Актер не подписал фото и не указал, в каком году оно сделано.

В кадре Боярский стоит без шляпы и с усами, он одет в белую рубашку и розовый жилет. Перед ним за столом стоит Собчак в платье голубого цвета и с кудрявыми волосами. При этом Собчак наставил рожки мальчик, стоящий справа, предположительно, сын Боярского Сергей.