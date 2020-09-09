Боярский опубликовал фото застолья с Собчак в детстве

Российский актер Михаил Боярский опубликовал фото застолья, на котором изображена в том числе известная телеведущая и блогер Ксения Собчак в детстве, пишет lenta.ru.
Он опубликовал снимок на своей странице в Instagram.
Актер не подписал фото и не указал, в каком году оно сделано.
В кадре Боярский стоит без шляпы и с усами, он одет в белую рубашку и розовый жилет. Перед ним за столом стоит Собчак в платье голубого цвета и с кудрявыми волосами. При этом Собчак наставил рожки мальчик, стоящий справа, предположительно, сын Боярского Сергей.
Пользователи написали под фото, что сразу узнали Собчак. «Они жили в одной парадной», — отметила подписчица @berezca17. Также комментаторы поразмышляли, кто еще из известных личностей присутствует на снимке: «И Собчак, и Нарусова», «И Лиза, по-моему, в желтой футболке».