«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком

Об этом он сообщил поклонникам в Instagram. «Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», - сказал артист в видео.

Он отметил, что учился в Уральском политехническом колледже и имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.

Поклонники Рожкова поддержали его начинания в новой профессии и заявили, что теперь еще больше зауважали любимого артиста.

«Ты классный и настоящий мужик, который умеет буквально всё: и варить, и сваривать, и картошку копать, и на столбы лезть, и бабушек играть»; «Молодчина! Четкий дядька, уважуха»; «Да ты универсальный человек!»; «Электромонтёры тоже нужны, но Вас никто не заменит на сцене», - написали Рожкову в комментариях.