Ср, 9.09.2020
Промокшая до нитки президент Керсти Кальюлайд вызвала жалость пользователей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком

Андрей Рожков

ФОТО: Instagram

Бывший участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился на работу электриком, сообщает «Рамблер».

Об этом он сообщил поклонникам в Instagram. «Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», - сказал артист в видео.

Он отметил, что учился в Уральском политехническом колледже и имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.

Поклонники Рожкова поддержали его начинания в новой профессии и заявили, что теперь еще больше зауважали любимого артиста.

«Ты классный и настоящий мужик, который умеет буквально всё: и варить, и сваривать, и картошку копать, и на столбы лезть, и бабушек играть»; «Молодчина! Четкий дядька, уважуха»; «Да ты универсальный человек!»; «Электромонтёры тоже нужны, но Вас никто не заменит на сцене», - написали Рожкову в комментариях.

 

Как писал «Рамблер», в 2018 году Андрей Рожков ушел из юмористического шоу «Уральские пельмени» и вместе с коллегой Вячеславом Мясниковым запустил новый проект «Ваши пельмени».

НАВЕРХ
Back