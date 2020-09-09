«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком

Бывший участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился на работу электриком, сообщает «Рамблер».
Об этом он сообщил поклонникам в Instagram. «Работы нет уже у актеров полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать? Всем хорошего настроения», - сказал артист в видео.
Он отметил, что учился в Уральском политехническом колледже и имеет квалификацию электромонтера третьего разряда.
Поклонники Рожкова поддержали его начинания в новой профессии и заявили, что теперь еще больше зауважали любимого артиста.
«Ты классный и настоящий мужик, который умеет буквально всё: и варить, и сваривать, и картошку копать, и на столбы лезть, и бабушек играть»; «Молодчина! Четкий дядька, уважуха»; «Да ты универсальный человек!»; «Электромонтёры тоже нужны, но Вас никто не заменит на сцене», - написали Рожкову в комментариях.
Как писал «Рамблер», в 2018 году Андрей Рожков ушел из юмористического шоу «Уральские пельмени» и вместе с коллегой Вячеславом Мясниковым запустил новый проект «Ваши пельмени».