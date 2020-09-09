Грудь — огонь: Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником

Певица и телеведущая Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником. В своем аккаунте в Instagram 42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала пикантный кадр, на котором позирует в достаточно закрытом темно-синем костюме для отдыха у воды на фоне живописной местности.

Несмотря на это, купальник выгодно подчеркивает грудь и талию знаменитости.

«О чем вы думаете перед сном?» — задалась вопросом Ольга Орлова.

Instagram @olgaorlova1311