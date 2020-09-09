Ср, 9.09.2020
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Грудь — огонь: Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником

Ольга Орлова

ФОТО: Instagram

Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в сеть достаточно пикантный снимок, пишет Пятый канал.

Певица и телеведущая Ольга Орлова шокировала подписчиков откровенным купальником. В своем аккаунте в Instagram 42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала пикантный кадр, на котором позирует в достаточно закрытом темно-синем костюме для отдыха у воды на фоне живописной местности.

Несмотря на это, купальник выгодно подчеркивает грудь и талию знаменитости.

«О чем вы думаете перед сном?» — задалась вопросом Ольга Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

Двухмиллионная армия поклонников певицы в буквальном смысле разделилась на два лагеря. Одни посчитали фото слишком вызывающим и неинтересным. Другие, наоборот, отметили, что Ольга Орлова находится в прекрасной форме.

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