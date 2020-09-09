Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем

Телеведущий Борис Корчевников рассказал в Instagram, что у него есть проблемы со здоровьем, сообщает «Рамблер».
Он выложил пост, в котором рассказывал о чуде «удвоения иконы» и подтвердил, что в его жизни все не так гладко. Из текста понятно, что летом телеведущий лежал в одной из московских больниц и проходил лечение, и ему помогла икона. Конкретно о своем диагнозе Корчевников рассказывать не стал.
«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии».
Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии. Сам образ - редкий и грустный: "Не рыдай Мне, Мати". На нем мама Христа снимает его с Креста. Образ этот уже с новым стеклом висит там же, над каноном (это место, где поминают усопших). Посмотрите в карусели. А треснувшее стекло, на котором продолжают проявляться лики - в алтаре. Самое известное такое чудо - было в Киеве в начале 90х. Там отпечатался на стекле (так же негативом) образ Богородицы "Призри на Смирение". Этот образ очень красивый и редкий в России. Так вот в этом маленьком больничном храме - "Призри на смирение" на иконостасе! Для меня это чудо - к укреплению врачам и всем нам в дни эпидемии, когда смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом. И тихое напоминание, что и Он, как бы страшно не было, здесь, с нами. А для вас?