Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем

Он выложил пост, в котором рассказывал о чуде «удвоения иконы» и подтвердил, что в его жизни все не так гладко. Из текста понятно, что летом телеведущий лежал в одной из московских больниц и проходил лечение, и ему помогла икона. Конкретно о своем диагнозе Корчевников рассказывать не стал.