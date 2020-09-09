«Лучше, чем у военнослужащих»: в каких условиях пребывает Ефремов в следственном изоляторе

Однако руководитель правового центра Павел Пятницкий уверен, что актеру ничего не угрожает, а его положение в СИЗО едва можно сравнить с тяжким испытанием. Кроме того, по мнению правозащитника, Пашаеву хоть и не удастся полностью отменить срок подопечному, но он точно снизит его до пяти лет. «Ефремов будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу. Там нормальные условия — лучше, чем у военнослужащих, которые в казарме живут. А тот, кто переживает, что это голгофа, что его угробят... Никто его не угробит. Если будет запрос от родственников, мы можем попросить УФСИН по Москве оставить актера в отряде хозяйственного обеспечения. То есть ему не нужно куда-то ехать в колонию, он может остаться при СИЗО работать. К тому же у Ефремова есть такое право, как у впервые осужденного», — заявил Пятницкий в эфире шоу «Андрей Малахов. Пусть говорят».