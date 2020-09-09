«Лучше, чем у военнослужащих»: в каких условиях пребывает Ефремов в следственном изоляторе

8 сентября судья озвучила Михаилу Ефремову приговор — восемь лет колонии общего режима. Артиста увели в наручниках прямо из ала суда. Сейчас он находится на карантине в следственном изоляторе №5 «Водник», пишет «Стархит».
Друзья и поклонники шокированы приговором, который суд вынес Ефремову за совершение смертельного ДТП. Многие уверены: для 56-летнего актера наказание тюрьмой станет невыносимым. Артист, привыкший блистать на экране, попросту погибнет в условиях заключения.
Однако руководитель правового центра Павел Пятницкий уверен, что актеру ничего не угрожает, а его положение в СИЗО едва можно сравнить с тяжким испытанием. Кроме того, по мнению правозащитника, Пашаеву хоть и не удастся полностью отменить срок подопечному, но он точно снизит его до пяти лет. «Ефремов будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу. Там нормальные условия — лучше, чем у военнослужащих, которые в казарме живут. А тот, кто переживает, что это голгофа, что его угробят... Никто его не угробит. Если будет запрос от родственников, мы можем попросить УФСИН по Москве оставить актера в отряде хозяйственного обеспечения. То есть ему не нужно куда-то ехать в колонию, он может остаться при СИЗО работать. К тому же у Ефремова есть такое право, как у впервые осужденного», — заявил Пятницкий в эфире шоу «Андрей Малахов. Пусть говорят».
К слову, за работу в «Воднике» Ефремов может получать ежемесячную оплату. Также предусматривается премия и дополнительные свидания за хорошо выполненные обязанности. Содержащиеся под стражей могут смотреть телевизор, посещать спортивный зал, библиотеку, а также звонить родственникам в определенное время.
В каждой камере есть доступ к горячей и холодной воде. Если заключенный запланировал длительное свидание, то оно будет проходить в специально отведенном для этого помещении. Причем, как пишут на сайте СИЗО, предусмотрены гостиничные условия: в распоряжении душ, кондиционер, микроволновая печь и многое другое.
Кроме того, в изоляторе стараются проводить мероприятия как спортивной, так и культурной направленности. На территории имеется большая сцена, на которой выступают осужденные.