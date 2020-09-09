Вся Эстония в ужасе: в TikTok распространяется ролик с реальным самоубийством

Расстался с девушкой

С вечера воскресенья TikTok пытается остановить распространение видео, показывающего, как человек совершает самоубийство при помощи ружья.

Ролик начинается с изображения бородатого мужчины, сидящего перед своим столом.

Представители TikTok рассказали журналистам The Verge, что ролик был сделан из стрима в Facebook. Погибшего звали Рональд Макнатт. По неподтвержденной информации The Sun, 33-летний американец был ветераном армии США. Он потерял работу и расстался с девушкой, передаетт unian.net.

На первый взгляд безобидный характер начала видео и его появления в ленте TikTok For You, которая автоматически отображает контент на основе интересов человека, привело к тому, что люди случайно посмотрели клип. TikTok попытался остановить распространение видео, заблокировав аккаунты людей, которые пытаются повторно загрузить еще раз.

Некоторые сообщали, что самый пугающий момент видео вставляли и в другие, безобидные ролики.

Ролик уже во многих соцсетях

«Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы за нарушение нашей политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийство, - сказал представитель компании. - Мы баним аккаунты, которые неоднократно пытаются загружать клипы, и мы ценим членов нашего сообщества, которые сообщают о контенте и предостерегают других от просмотра, взаимодействия или обмена такими видео на любой платформе из уважения к человеку и его семье».

Ролик быстро распространился в соцсети, поскольку страница рекомендаций TikTok формируется на основе того, что просмотрели другие пользователи. То есть любой пользователь может наткнуться на этот чувствительный контент, не ища его целенаправленно.

Сообщество TikTok пыталось защитить себя, делясь предупреждениями о контенте, говоря своим подписчикам, чтобы они не смотрели видео, если оно появляется в их ленте For You. Люди также поделились видео в Twitter и Instagram после того, как оно изначально транслировалось через Facebook Live.

Но теперь записи появились в Instagram и TikTok, и платформы изо всех сил стараются не допустить его распространения.

Видео дошло и до Эстонии

«Это ужасно - смотреть, как человек прямо перед тобой, в прямом эфире, стреляет себе в голову. Я видела это вчера вечером, и мне все еще плохо», - говорит одна эстонка.

Многие блогеры выпустили ролики-предупреждения с призывом к поклонникам не смотреть видео, в котором мужчина с бородой сидит за столом в комнате.