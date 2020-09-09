Российский блогер посмотрела, как выглядят деревни в Эстонии недалеко от границы с Россией, и пришла к неутешительным выводам

Эстония очень неоднородная страна: в крупных городах есть жизнь, цивилизация, а в деревнях и поселках все грустно, они вымирают и иногда от них остается всего пара домишек среди леса, пишет zen.yandex.ru.
Российский журналист, урбанист и культуролог, чье имя не указано на сайте, путешествует и интересуется устройством жилых домов, укладом и бытом всего, что окружает человека. Видимо, ведущая канала «Где нам жить?» не так давно побывала в Эстонии и поделилась своими впечатлениями.
Особенно печально выглядит регион неподалеку от российской границы. Там деревни не сильно позитивнее, чем в российской глубинке. Смотрите сами, как выглядят деревни в регионе Ида-Вирумаа, неподалеку от Нарвы, расположенного у границы с Россией.
Полноценных деревень у границы мало: это уже или малые города, где есть советские хрущевки, современные бассейны и большие супермаркеты, или отдельно стоящие домики.
А еще даже мимо самых отдаленных полузаброшенных деревень каждый день проходит комфортабельный автобус, на котором можно добраться до Таллинна или каких-то других относительно крупных городов Эстонии.
Таким образом компенсируется «оторванность» таких мест от цивилизации. Расстояния не очень большие, и люди могут за пару часов съездить в крупный город и купить что-то или сходить к врачу.
Хотя, конечно, все равно жизнь в таких отдаленных местах, по-моему, удовольствие на любителя.
Потому что, собственно, от кого ставить забор, если до ближайших соседей иногда ехать минут десять. Вот такие отличия, а в остальном довольно сильно похоже на Россию.
По дороге между деревнями можно встретить и заброшенные производственные строения. Когда-то в них могли быть амбары или какие-то предприятия.
А сейчас все уже разобрано или разрушено. Выглядит, довольно, депрессивно.
Конечно, жизнь в таких деревнях отлично подходит интровертам: вокруг только поле и деревья. И ни души.
Хотя, на мой взгляд, даже в деревне лучше жить поближе к другим людям, иначе совсем по-дикому получается. Некоторые в Эстонии и не живут постоянно в этих домах, а используют их только как дачи.
Но есть и те, для кого это постоянное место жительства.
Жизнь в эстонских деревнях неподалеку от российской границы выглядит тихой, размеренной и местами даже замершей. Хотя власти Эстонии пытаются как-то ее оживить - постоянно создают программы поддержки населенных пунктов в этой части страны, по факту, конечно, деревни все равно вымирают. И это печально.