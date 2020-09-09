Российский блогер посмотрела, как выглядят деревни в Эстонии недалеко от границы с Россией, и пришла к неутешительным выводам

Российский журналист, урбанист и культуролог, чье имя не указано на сайте, путешествует и интересуется устройством жилых домов, укладом и бытом всего, что окружает человека. Видимо, ведущая канала «Где нам жить?» не так давно побывала в Эстонии и поделилась своими впечатлениями.

Особенно печально выглядит регион неподалеку от российской границы. Там деревни не сильно позитивнее, чем в российской глубинке. Смотрите сами, как выглядят деревни в регионе Ида-Вирумаа, неподалеку от Нарвы, расположенного у границы с Россией.

Объявление у дома на русском, потому что большая часть населения - русскоязычные люди.

Полноценных деревень у границы мало: это уже или малые города, где есть советские хрущевки, современные бассейны и большие супермаркеты, или отдельно стоящие домики.

Дома хоть и стоят среди «нигде», выглядят они довольно неплохо.

А еще даже мимо самых отдаленных полузаброшенных деревень каждый день проходит комфортабельный автобус, на котором можно добраться до Таллинна или каких-то других относительно крупных городов Эстонии.

Таким образом компенсируется «оторванность» таких мест от цивилизации. Расстояния не очень большие, и люди могут за пару часов съездить в крупный город и купить что-то или сходить к врачу.

Хотя, конечно, все равно жизнь в таких отдаленных местах, по-моему, удовольствие на любителя.

Большая часть домиков в этих мини-деревнях без заборов или с небольшим забором.

Потому что, собственно, от кого ставить забор, если до ближайших соседей иногда ехать минут десять. Вот такие отличия, а в остальном довольно сильно похоже на Россию.

Но есть и домики, которые не слишком похожи на коттеджи, а напоминающие российский частный сектор.

По дороге между деревнями можно встретить и заброшенные производственные строения. Когда-то в них могли быть амбары или какие-то предприятия.

А сейчас все уже разобрано или разрушено. Выглядит, довольно, депрессивно.

Конечно, жизнь в таких деревнях отлично подходит интровертам: вокруг только поле и деревья. И ни души.

Хотя, на мой взгляд, даже в деревне лучше жить поближе к другим людям, иначе совсем по-дикому получается. Некоторые в Эстонии и не живут постоянно в этих домах, а используют их только как дачи.

Но есть и те, для кого это постоянное место жительства.

Еще по пути между деревнями можно увидеть источники - люди из деревень едут к ним за водой.