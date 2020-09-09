За рулем была любовница Ефремова: друг актера назвал виновника резонансного ДТП

Эпатажный актер вчера приехал к зданию Пресненского суда на оглашение приговора заслуженному артисту РФ, сообщает Пятый канал.
Известный российский экстравагантный актер Никита Джигурда приехал на оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову. Общаясь с журналистами, он сделал неожиданное заявление. По его словам, за рулем джипа Ефремова сидела женщина. Он отметил, что этой женщиной якобы является актриса Дарья Белоусова, а Ефремов как настоящий мужчина взял вину на себя.
«За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина! Национальный комитет по противодействию коррупции и Юрий Макеев — эксперт международного уровня доказал, что за рулем сидела женщина. Актриса театра „Современник“. 9 июня она провожала Ефремова утром, и обувь у нее на ногах точно такая же как у женщины, которая выходила из джипа Ефремова. Вот ее портрет! Именно поэтому свидетель Пашаева перепутал ее с молодым человеком. Она с короткой стрижкой. Дарья Белоусова была за рулем джипа. Михаил Ефремов, когда узнал об этом спустя несколько дней, взял на себя вину», — заявил Джигурда.
Актрисе Дарье Белоусовой 37 лет. Она родилась в Кишиневе, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и была принята в труппу Московского театра «Современник». Сейчас она исполняет роль Лизы в «Горе от ума» по пьесе Грибоедова, Наташи в спектакле «Три сестры» по пьесе Чехова, Лилли в «Трех товарищах» по роману Эриха Марии Ремарка и другие роли.