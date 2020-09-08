Стало известно, в какой колонии будет сидеть Михаил Ефремов и когда ему дадут УДО

Суд дал 8 лет колонии общего режима Михаилу Ефремову. «Сериал» с заслуженным артистом России в главной роли продолжается. Сколько реально отсидит Ефремов и в каких условиях?

«Уголовный кодекс гласит, что УДО по данным статьям возможно после отбытия не менее половины срока, то есть после четыре лет, – объясняет в интервью Sobesednik.ru адвокат Леонид Ольшанский. – Меньше половины срока можно отсидеть, если есть «эксклюзивные» обстоятельства – например, тяжелая болезнь».

Другой вопрос — в каких условиях будет отбывать наказание Михаил Ефремов. По словам Ольшанского, в уголовных делах о смертельных ДТП суд может на свое усмотрение отправить обвиняемого как в колонию-поселение, так и в колонию общего режима. В колонии-поселении сидеть намного легче. «Колония-поселение находится в деревне, – рассказывает адвокат Ольшанский. – Можно снять избушку у бабушки, количество питания не ограничено, как и визиты посетителей, можно носить любую одежду. Если бы не было театра абсурда, Ефремов признал вину, адвокат Пашаев не давал отвод судье, то можно было бы вырулить на 6 лет колонии-поселения. Но этого не случилось, и Ефремов будет сидеть в колонии общего режима».

По словам Ольшанского, актера ждут «арестантская одежда, баланда, ограниченное количество передач и свиданий, обязательное привлечение к труду, пока не достигнет пенсионного возраста, автоматчики, колючая проволока и собаки».

Отбывать наказание Ефремова отправят поближе к дому — это по закону, согласно поправкам в законодательство. При определении исправительного учреждения учитывается мнение осужденного и его родственников.

«Сидеть Ефремов будет в Ярославской, Владимирской, Рязанской или Курской области, – отмечает Ольшанский. - Система ФСИН поощряет участие заключенных в самодеятельности. Участие в общественной жизни исправительного учреждения является одним из условий для получения УДО. Есть вероятность, что ему дадут возможность создать в колонии театр. Могут освободить от труда, а могут сказать: «Сначала шей тапочки, а репетируй в свободное время».