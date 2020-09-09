Какая соль самая полезная: ученые дали ответ

Соль, она же хлорид натрия, – натуральное соединение, которое можно встретить везде: от продуктов питания до наших слез. Ее часто называют «белой смертью», однако соль помогает пополнить запас натрия в организме. Недостаток этого микроэлемента грозит снижением артериального давления и нежелательными изменениями в гормональном фоне. То же самое касается и калия, который содержится в морской соли. Достаточное количество в организме этого элемента снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
«Результаты исследования показывают, что умеренное употребление соли благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А вот избыток и недостаток этого продукта являются опасными», – говорит профессор Эндрю Менте из Университета имени Макмастера в Канаде.
Главный вред, связанный с потреблением соли, определяется чрезмерным количеством, в котором она используется людьми. Избыток соли в рационе приводит к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, отекам, язвенной болезни и остеопорозу.