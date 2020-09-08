Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Нападающий сборной Франции и ПСЖ сдал положительный тест накануне матча своей национальной команды в рамках Лиги наций против Хорватии, запланированного на 8 сентября, передает RUS TVNET.

При этом Мбаппе днем провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста.

Отметим, что Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ, у которого констатирован COVID-19. Ранее сообщалось, что футболисты парижской команды массово заразились, вернувшись с отпуска на острове Ибица.

Среди тех, кто сдал положительные тесты, в частности, Неймар и Анхель Ди Мария.