Оказывается, и фото с книгами могут быть дико сексуальными. Деми Роуз это доказала!

Instagram-модель Деми Роуз поразила сеть откровенными фото, на которых она прикрывается огромной книгой. Фото появились в ее аккаунте в Instagram, пишет Корреспондент.
На кадрах Роуз запечатлена сидя на лежаке. Модель подогнула под себя ноги разведя колени в сторону. На бедра она поставила огромную книгу розового цвета с надписью Ibiza Bohemi.
Модель спустила бретельки купальника, которые видны на ее предплечье. Роуз так прикрылась книгой, что складывается впечатление, будто модель полностью обнажена.
Откровенный образ она дополнила солнцезащитными очками, легким макияжем и распущенными волосами.
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