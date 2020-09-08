Почему есть много говядины опасно для здоровья

Говядина – мясо крупного рогатого скота, поэтому в сыром виде оно красного цвета. В нем больше питательных элементов, чем в мясе птицы или в рыбе.

Но при всем этом списке достоинств у говядины есть и обратная сторона – она может нанести организму серьезный вред. Как правило, это случается при чрезмерном употреблении этого вида мяса.

Как говорится, все хорошо в меру! Следует помнить, что мясные продукты не должны составлять более 30% недельного меню взрослого человека. Диетологи считают, что пользу и вред говядины можно контролировать тем, что употреблять не более 150 г на один прием пищи (детям – не более 80 г), а общее количество не должно быть более 500 г. Блюда из говядины рекомендуют включать в меню 3-4 раза в неделю.