Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.