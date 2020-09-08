Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Популярная 33-летняя исполнительница Настя Каменских всё лето радовала сердца поклонников жаркими фото в миниатюрных купальниках. Но с наступлением осени певица сбавлять обороты не планирует, что она и доказала последним снимком. На нем звезда предстала в белом бикини, которое выгодно сочеталось с её загорелой кожей.
Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.