Вт, 8.09.2020
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Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Фанаты певицы взмолились высшим силам, чтобы бабье лето продолжалось подольше, пишет Лайф.

Популярная 33-летняя исполнительница Настя Каменских всё лето радовала сердца поклонников жаркими фото в миниатюрных купальниках. Но с наступлением осени певица сбавлять обороты не планирует, что она и доказала последним снимком. На нем звезда предстала в белом бикини, которое выгодно сочеталось с её загорелой кожей.

Фото © Instagram / kamenskux

Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.

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