Вт, 8.09.2020
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Дорого-богато: Мария Горбань в секси-бикини устроила жаркие танцы в роскошном отеле

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Экранная жена Дмитрия Нагиева, звезда «Кухни» Мария Горбань отправилась в длительный отпуск. Вначале актриса отдохнула с дочкой Стефанией в Турции, выбрав семейный спа-отель в Белеке. А теперь нежится в лучах жаркого солнца на Мальдивах, пишет Телепрограмма.

Блондинка призналась, что ее путь на райские острова был отнюдь не простым, ей пришлось провести в дороге целых два дня, сменив три самолета. Как назло, практически сразу же Россия открыла свои границы с Мальдивами, запустив прямые рейсы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На элитном курорте Мария поселилась с наследницей в роскошном отеле с шикарными видами на океан. Она не скрывает, что этот отдых стал для нее одним из самых долгожданных и радует поклонников игривыми кадрами в личном блоге. Горбань уже засветилась в Сети топлес, «забыв» надеть лиф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теперь же она обнародовала видео в белом бикини, сексуально станцевав перед зеркалом с бокалом шампанского в руках.

Ну извините! Ну простите! Ну так хорошо! Какое же райское место мы выбрали, хожу целыми днями с открытыми глазами не моргая,

— подписала она кадры в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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