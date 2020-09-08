Вокалист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

Звездный беби-бум продолжается! Теперь о скором прибавлении в семье сообщил участник популярной группы Little Big Антон Лиссов. 41-летний вокалист и музыкант поделился в своем блоге фотографией с женой Анжеликой Ивановой, у которой уже заметен округлившийся живот, пишет Сплетник.
Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?
— написал Антон.
Похоже, пара, как и многие другие, воспользовалась затишьем в общественной жизни из-за карантина и несколько месяцев скрывала беременность Анжелики.
Напомним, что отношения Лиссов и Иванова зарегистрировали в марте этого года. Свадьба стала сюрпризом даже для самых преданных поклонников группы, так как музыкант не афишировал свою личную жизнь после расставания в 2018 году с Викторией Головачевой, брак с которой продлился шесть лет. Дети в этом союзе не появились.
В комментариях Лиссова и его супругу уже поздравили Ида Галич и другие звездные друзья, а также поклонники Little Big.
Напомним, что личная жизнь участников коллектива недавно уже оказывалась в центре внимания. Так, о разводе с женой объявил лидер группы Илья Прусикин. Пользователи сети подозревают, что виной всему роман певца с коллегой по группе Соней Таюрской.