Вокалист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?

— написал Антон.

Похоже, пара, как и многие другие, воспользовалась затишьем в общественной жизни из-за карантина и несколько месяцев скрывала беременность Анжелики.

Напомним, что отношения Лиссов и Иванова зарегистрировали в марте этого года. Свадьба стала сюрпризом даже для самых преданных поклонников группы, так как музыкант не афишировал свою личную жизнь после расставания в 2018 году с Викторией Головачевой, брак с которой продлился шесть лет. Дети в этом союзе не появились.

В комментариях Лиссова и его супругу уже поздравили Ида Галич и другие звездные друзья, а также поклонники Little Big.