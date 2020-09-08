Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев признался, что страдал от булимии

Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект,