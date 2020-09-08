Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев признался, что страдал от булимии

За последние два года внешность актера заметно изменилась: он сумел похудеть вдвое. Всего Александр Семчев скинул 100 килограммов и теперь старается поддерживать хорошую физическую форму. А еще ему удалось справиться с расстройством пищевого поведения, пишет Стархит.
Не все поклонники Семчева верят в то, что он стал стройным благодаря диете и стальной выдержке — поговаривали, якобы ему уменьшили желудок хирургическим путем. Александр Львович опровергал эти слухи.
Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект,
— делился 51-летний артист нехитрым секретом преображения.
Как оказалось, в прошлом Семчев страдал от булимии (приступы неконтролируемого поглощения еды, — прим. «СтарХита»), которая мешала ему скинуть вес. «Просто прекратил обжорство. Была булимия. Теперь жру мало», — отмечает он.
Правда, после столь феноменального похудения у Александра Семчева возникли некоторые проблемы с... работой, ведь многие режиссеры привыкли его видеть в образе веселого толстяка.
Я поменял типаж, но нутро осталось прежним. Посмотрим, как дальше. Время покажет,
— делился переживаниями актер.