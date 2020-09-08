DFM – радио, которое в Таллинне слушают ежедневно 17 000 человек в возрасте 18-35 лет! (ВИДЕО)

По словам Алексея, DFM - самая динамически развивающаяся радиостанция среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций. Последние исследования показали, что за прошедшие три месяца количество слушателей увеличилось на 7000 человек в неделю.

Интересно, что радиостанцию слушает и большое количество эстоноязычных жителей Таллинна - 24 процента всех слушателей. На DFM звучит не так много русской музыки (около 5 процентов), основной упор сделан на европейские хиты, что делает радиостанцию привлекательной для носителей любых языков.

При чем это самые свежие хиты. Я могу гарантировать - то, что вы услышите у нас, заиграет на других радиостанциях минимум спустя неделю,

- сказал Алексей.

Несмотря на то, что диджеи на DFM - это две очаровательные девушки, слушают радиостанцию и мужчины, и женщины. Пропорция примерно 60 на 40 процентов соответственно.

Нас слушают те, кто молоды душой!

- говорит Исаченко.