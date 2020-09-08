Ольга Бузова заступилась за мальчика с ДЦП, которому не дали сфотографироваться с классом

Ольга Бузова призналась, что эта новость повергла ее в шок. Исполнительница написала эмоциональный пост в личном блоге, чтобы защитить оскорбленного ребенка и его родителей. Звезда напомнила, что травля — проявление дикости.

«Вчера прочитала новость и ужаснулась. Пишу это и еле сдерживаю слезы. До сих пор не верится, что это происходит в современном обществе... Мы все бьем тревогу и говорим нашей аудитории, что мы против буллинга в любом его проявлении, а взрослые люди, да еще и учителя, проявляют его в самом омерзительном действии. Я говорю о ситуации, которая случилась 1 сентября в Красноярской школе, когда учительница предложила классу сделать два фото — с учеником в инвалидной коляске, а потом без него...» — написала 34-летняя телеведущая.

Звезда призвала вмешаться правоохранительные органы и общественность. «Требую прокуратуру Красноярска начать проверку по этому вопиющему делу! Я уверена, что администрация города должна взять это под личный контроль! Такого не должно происходить, никакой дискриминации ни по каким признакам! Мы против этого! Мы хотим жить в мире и любви, где все люди особенные и все важны для общества и страны. Мамочке этого ангела — Анастасии Смирновой желаю сил, и пусть это будет единственным таким случаем в вашей жизни! Мы все любим Ваню!» — продолжила Бузова, пожелав также сделать фото с Иваном.

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