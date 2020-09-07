airBaltic возобновляет полеты по девяти направлениям из Риги

Латвийская авиакомпания airBaltic с 7 сентября возобновила полеты из Риги в девять дополнительных пунктов назначения. В общей сложности airBaltic сейчас соединяет Ригу с 35 направлениями по всей Европе.

Начиная с сегодняшнего дня airBaltic летает из Риги в Амстердам, Брюссель, Дублин, Гетеборг, Лиссабон, Прагу, Рейкьявик, Вену и Цюрих.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги, Таллина и Вильнюса в различные деловые центры Европы и такие популярные регионы для отдыха. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании.

Все пассажиры во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.