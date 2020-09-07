Мужа Полины Гагариной подозревают в романе с Анфисой Чеховой

Уже в эти выходные Исхакова уличили в тесном общении с незамужней телеведущей Анфисой Чеховой. Издание «Комсомольская правда» заметило на фотографиях одни и те же атрибуты, которые мужчина и женщина использовали для фотосессии в открытом поле: клетчатый плед, корзинку с фруктами и огромный стог сена.

Конечно, они не могли тут же приписать Дмитрию роман с телезвездой. Очевидно, что этот слух дошел до мужчины. Он решил отреагировать и сделал публикацию на эту тему.

Он признался, что столкнулся с мощным потоком женского (и не только) внимания к своей персоне. Исхаков не стал скрывать, что его такой интерес удивил, пишет портал RUS TVNET.

«В том смысле, что я совершенно не смог обнаружить в себе сколь-нибудь малого интереса или азарта к этому ажиотажу. Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мной не так, и как они это делают?! Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека, вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию. Возможно, я лишь жертва этой короновирусной истории, психически травмированный человек», - написал Дмитрий в соцсетях.

Стоит сказать, что слухи о романе с Анфисой всего лишь слухи. Нельзя же приписывать Дмитрию Исхакову романы со всеми, кого он снимает. Тем более, что сам фотограф говорит, что поражен ажиотажем вокруг его личной жизни. Впрочем, жизнь его экс-супруги тоже невероятно интересует журналистов.