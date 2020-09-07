Уникальный случай: усыновившая четверых детей пара родила четверню

В июле 2017 года Янги взяли на воспитание двоих братьев и сестру, которым тогда было четыре года, два года и 11 месяцев. А спустя месяц забрали к себе их новорожденную сестру, рассказывает мама Джейкоба, Арлетт Янг, на страничке сайта GoFundMe по сбору пожертвований для разросшейся семьи.

Тем временем Максин и Джейкоб пробовали зачать ребенка, но на этом пути их ждало много препятствий – выкидыши, замершие беременности, неудачные попытки ЭКО. Но, в конце концов, в октябре 2018 года у Янгов родился сын Генри. Спустя год с небольшим, в декабре 2019 года, Максин и Джейкоб официально усыновили всех своих четверых приемных детей, и подумали, что неплохо было бы родить еще одного ребенка.

Каково же было их потрясение, когда буквально через две недели после завершения процедуры усыновления Максин узнала, что беременна, причем не одним, а сразу четырьмя малышами. И это при том, что вероятность естественного зачатия четверни составляет примерно один на миллион!

Беременность Максин протекала непросто, с постоянной угрозой выкидыша, преждевременных родов и осложнений. Семье даже пришлось временно переехать из штата Пенсильвания, где они живут, в Феникс, штат Аризона, потому что там работает ведущий американский специалист по многоплодным беременностям, доктор Джон Эллиотт. Последние два месяца до родов Максин провела в больнице, лежа на спине, под пристальным медицинским наблюдением.