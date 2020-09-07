«Маски-шоу» — 29 лет. Что стало с актерами сериала?

Проект одесской комик-труппы транслировался на разных телеканалах до 2006 года: в 90-е формат передачи казался необычным, однако в новом тысячелетии потерял актуальность. Чем же занялись звезды «Маски-шоу» после закрытия сериала? Рассказывает Starhit.ru.
Для многих «Маски-шоу» — предмет ностальгии: первые выпуски программы состояли из нарезок клипов и скетчей, выступлений труппы «Маски», работавшей в жанрах пантомимы и клоунады. Позднее автор проекта Георгий Делиев превратил свое детище в телесериал в стиле немого кино, повествующий о судьбах членов забавной семьи.
К середине 90-х популярность скетч-передачи достигла пика: вышел 17-серийный цикл «Кабаре «Маски-шоу», в котором приняли участие приглашенные звезды — Лолита Милявская и Александр Цекало, Валерий Сюткин.
Но к концу 10-летия интерес зрителей к проекту заметно упал: появилось много других конкурентоспособных шоу. Последние два года — с 2004-го по 2006-й — программа выходила на ТНТ, а затем вовсе исчезла из эфирной сетки. Как же сложилась судьба актеров после закрытия юмористического телесериала?
Георгий Делиев
Автор шоу обладает широким спектром талантов: он окончил архитектурный факультет Одесского инженерно-строительного института, в студенчестве начал заниматься в студии пантомимы, а впоследствии открыл собственные театры клоунады в Кишиневе и Пятигорске. В 80-х Делиев работал в театре «Лицедеи», пока не вступил в труппу «Маски» при Одесской филармонии, где стал худруком, постановщиком и актером.
Получив второе высшее образование в институте театрального искусства, дипломированный режиссер эстрады снял фильм «Семь дней с русской красавицей», а уже потом запустил в эфир «Маски-шоу». Здесь он был и исполнителем главных ролей, и сценаристом. Неудивительно, что за творческие достижения Делиев удостоился звания народного артиста Украины.
Кроме того, он состоял в комиссии по культуре, просвещению, делам молодежи и спорту, в 2017-м стал членом жюри «Лиги смеха», выпустил четыре музыкальных альбома. Плюс ко всему — Георгий Викторович увлекался живописью и не раз проводил выставки художественных работ.
За кадром Делиев пережил трагедию: более 30 лет он провел с супругой Ларисой, а в 2012-м она умерла после тяжелой болезни. Позднее артист женился вновь — на джазовой певице Екатерине, которая младше его на четверть века.
Дочь режиссера от первого брака, Яна, знакома зрителям по детским ролям в «Масках-шоу». Она получила психологическое образование, но артистическую карьеру не бросила: преподает танцы, служит клоунессой в театре «Кабаре Буффон», поет французский шансон. В 2014-м женщина родила девочку Алису, а в следующем году Делиев-дедушка вновь стал отцом: Екатерина подарила ему сына Николая.
Борис Барский
И вновь перед нами пример того, что если человеку суждено заниматься творчеством, так и будет: Борис Владимирович окончил Одесский политех и три года проработал в Центре стандартизации и метрологии, однако параллельно посещал студию пантомимы. Вместе с «Лицедеями» артист объехал десятки городов, затем попал в комик-труппу «Маски» и в итоге снялся почти во всех эпизодах запущенного коллегами сериала. К слову, зрители могли видеть актера еще и в клипе Ларисы Черниковой «Влюбленный самолет».
По сей день мужчина является одним из ведущих артистов труппы, играет в спектаклях и принимает участие в телепрограммах. С 1980-го Барский женат на химике Наталье, ставшей его личным костюмером. У пары появились на свет дочь Анастасия и сын Константин.
В 2010-м в семье случилось несчастье: 26-летний Костя скончался. По словам знакомых, юноша всегда был болезненным и давно страдал из-за проблем с сердцем. Борис Владимирович находился на гастролях в Румынии, когда ему сообщили о трагедии. В театре «Маски» тут же отменили спектакли из-за траура.
«В это просто невозможно поверить, — сетовала подруга покойного Маша Козлова. — Ведь Костя был молод и весел, я никогда бы не подумала, что он уйдет из жизни так рано, и от такого диагноза».
Эвелина Бледанс
Стоит ли говорить, что для российского зрителя Бледанс стала самой известной звездой сериала «Маски-шоу»? Правда, строить карьеру после провокационной роли оказалось непросто. «Органически не переваривала свой образ медсестры из «Маски-шоу». Он стал культовым, но во многом подпортил актерскую жизнь. Все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Потом было сложно найти хорошую роль», — признавалась артистка «СтарХиту».
Впрочем, с трудностями она справилась и стала не только востребованной актрисой, но и ведущей. Гораздо сложнее обстояли дела с семейной жизнью. Впервые звезда вышла замуж за коллегу по «Маскам-шоу» Юрия Стыцковского, который впоследствии прославился благодаря «Каламбуру». Брак разрушила трагедия: на беременную Эвелину напали в парке, она отбилась, но из-за испытанного стресса ребенок родился мертвым. Случившееся не сплотило, а разобщило супругов.
Второй брак актрисы с бизнесменом Дмитрием продлился 18 лет. У пары появился сын Николай, решивший после развода родителей переехать вместе с отцом в Израиль. Наладить отношения с мамой и познакомиться с ее новым мужем Коля согласился только в 21.
В 2010-м артистка связала судьбу с продюсером Александром Семиным. Спустя два года Эвелина подарила супругу сына Семена, у которого почти сразу диагностировали синдром Дауна. Поначалу родители не афишировали новость, однако позднее не только сделали официальное заявление, отметив, что рады появлению в жизни «солнечного ребенка», но и решили помогать семьям с особенными детьми.
Союз актрисы и продюсера считали идеальным, но, к сожалению, и эта романтическая история закончилась: в 2017-м Бледанс призналась, что уже год как разведена. Одной из главных причин расставания Эвелина назвала свою публичность.
Наталья Бузько и Александр Постоленко
Мы неслучайно объединили актеров, ведь именно «Маски-шоу» свели их вместе. Будучи студенткой института инженеров морского флота, Наталья начала ходить на курсы пантомимы, где познакомилась с артистами, позднее организовавшими собственный театр. Бузько и Постоленко поженились, у них появились дочь Ганя и сын Антон. Супруги расстались в 2001-м: по словам Наташи, сосуществовать мирно уже не получалось.
Много лет Бузько работает в одесском «Доме клоунов», преподает в продюсерском центре и киношколе. Воспитанникам есть чему поучиться у звезды: она снималась в фильмах Киры Муратовой «Настройщик», «Два в одном», «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение».
Александр Постоленко сохранил дружбу с бывшей супругой не только из-за детей, но и благодаря общей работе — «Дому клоунов». В кино он часто играет в эпизодах комедий, а в непривычном драматическом амплуа выступил, снявшись в главной роли в картине «Блудный сын, блудная мать».
Михаил Волошин
Артист пришел в «Маски» позднее других коллег, но быстро влился в коллектив. С начала актерской деятельности Волошин практиковал импровизацию и эксперимент, работал в амплуа рыжего клоуна. Главное направление деятельности Михаила — театр и написание каламбурных слоганов.
У актера удивительная история любви. Однажды он повстречал привлекательную танцовщицу Евгению, которая не могла общаться словами: в раннем детстве оглохла из-за осложнений после гриппа. Михаил не знал языка жестов, но это не помешало ему понять избранницу. «Я всегда опаздывал на свидания! — признавался артист. — Поэтому, чтобы ей больше не приходилось меня ждать, сделал предложение».
За 25 лет совместной жизни супруги воспитали двух прекрасных дочерей. Актер служит в театре, а Евгения руководит собственным танцевальным коллективом. Остается только восхищаться столь гармоничным и ярким союзом творческих личностей.
Алексей Агопьян
Со времен учебы в институте Алексей Мигранович увлекся КВН и успешно совмещал работу инженера с участием в СТЭМе. С Юрием Стыцковским он создал дуэт «Сладкая жизнь», который в итоге влился в комик-труппу «Маски». В середине 90-х артист организовал новую группу юмористов Full House, вместе с которой запустил телешоу «Каламбур».
Актер обрел огромную популярность в России и на Украине, начал играть в сериалах и кино. Публика хорошо помнит Агопьяна и по перевоплощениям в шоу «Смешнее, чем кролики» и «Большая разница». В последнее же время Алексей Мигранович занялся преподаванием в «Доме клоунов».
Сергей Олех
В студенчестве артист был одним из лучших кавээнщиков Одессы, а в 80-е создал театр «Удачная компания», просуществовавший до середины 90-х. Позднее актер активно снимался в сериалах, участвовал в программах «Голые и смешные», «Приколисты» и «Камера смеха».
Личная жизнь Олеха сложилась удачно: он был счастливо женат, знакомые отмечали, что артист сохранил романтику в отношениях даже спустя годы совместного быта.
Близкие звезды «Маски-шоу» Сергея Олеха шокированы его смертью
Настоящим ударом оказалось для друзей и семьи известие о том, что Сергей Георгиевич болен раком. Актер мужественно боролся с недугом, но в 2017-м его состояние резко ухудшилось. Близкие планировали транспортировать артиста на лечение в Киев, но не успели: сердце 51-летнего юмориста остановилось 2 апреля.
Владимир Комаров
Владимир Валентинович был актером эстрадного театра «Шарж» и состоял в труппе «Маски». Телесериал он покинул еще до закрытия, в 2002-м, и на три года с головой окунулся в работу в дуэте «Одеколон» с Алексеем Агопьяном. Затем Комаров заключил, что пора сменить род деятельности, и стал солистом группы «Д-ръ БрМенталь».
Впрочем, комедийный жанр не ушел из жизни актера: на концертах музыкальный коллектив чередовал песни с юмористическими номерами. В 2007-м группа выпустила дебютный альбом, а сейчас часто принимает участие в фестивалях.