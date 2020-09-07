«Маски-шоу» — 29 лет. Что стало с актерами сериала?

По сей день мужчина является одним из ведущих артистов труппы, играет в спектаклях и принимает участие в телепрограммах. С 1980-го Барский женат на химике Наталье, ставшей его личным костюмером. У пары появились на свет дочь Анастасия и сын Константин.

В 2010-м в семье случилось несчастье: 26-летний Костя скончался. По словам знакомых, юноша всегда был болезненным и давно страдал из-за проблем с сердцем. Борис Владимирович находился на гастролях в Румынии, когда ему сообщили о трагедии. В театре «Маски» тут же отменили спектакли из-за траура.

«В это просто невозможно поверить, — сетовала подруга покойного Маша Козлова. — Ведь Костя был молод и весел, я никогда бы не подумала, что он уйдет из жизни так рано, и от такого диагноза».

Борис Барский является одним из ведущих артистов труппы ФОТО: Личный архив актера

Эвелина Бледанс

Стоит ли говорить, что для российского зрителя Бледанс стала самой известной звездой сериала «Маски-шоу»? Правда, строить карьеру после провокационной роли оказалось непросто. «Органически не переваривала свой образ медсестры из «Маски-шоу». Он стал культовым, но во многом подпортил актерскую жизнь. Все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Потом было сложно найти хорошую роль», — признавалась артистка «СтарХиту».

Впрочем, с трудностями она справилась и стала не только востребованной актрисой, но и ведущей. Гораздо сложнее обстояли дела с семейной жизнью. Впервые звезда вышла замуж за коллегу по «Маскам-шоу» Юрия Стыцковского, который впоследствии прославился благодаря «Каламбуру». Брак разрушила трагедия: на беременную Эвелину напали в парке, она отбилась, но из-за испытанного стресса ребенок родился мертвым. Случившееся не сплотило, а разобщило супругов.

Второй брак актрисы с бизнесменом Дмитрием продлился 18 лет. У пары появился сын Николай, решивший после развода родителей переехать вместе с отцом в Израиль. Наладить отношения с мамой и познакомиться с ее новым мужем Коля согласился только в 21.

В 2010-м артистка связала судьбу с продюсером Александром Семиным. Спустя два года Эвелина подарила супругу сына Семена, у которого почти сразу диагностировали синдром Дауна. Поначалу родители не афишировали новость, однако позднее не только сделали официальное заявление, отметив, что рады появлению в жизни «солнечного ребенка», но и решили помогать семьям с особенными детьми.

Союз актрисы и продюсера считали идеальным, но, к сожалению, и эта романтическая история закончилась: в 2017-м Бледанс призналась, что уже год как разведена. Одной из главных причин расставания Эвелина назвала свою публичность.

Эвелина Бледанс ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Наталья Бузько и Александр Постоленко