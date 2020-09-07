«Очарование»: Екатерина Климова пленила подписчиков нежным фото

42-летняя Екатерина Климова опубликовала нежное селфи, на котором выглядит совсем юной девушкой. Актриса сфотографировалась в уютном домашнем интерьере — на фоне резного деревянного шкафа и кирпичной стены, пишет Экспресс газета.
Она забрала волосы наверх и, судя по всему, обошлась лишь легким мейком: бальзам для губ, тушь на ресницах, пудра. Солнечный свет подчеркнул необычный цвет глаз Екатерины.
Понедельник,
— подписала селфи звезда.
Восторженные комментарии фанатов последовали почти сразу после публикации. «В понедельник вы лучше всех», «Само очарование», «Очень красивая женщина», — делятся впечатлениями фолловеры.
Совсем недавно Екатерина Климова появилась на выпускном своей дочери. Звезда сериала «По законам военного времени» оделась стильно, но неуместно. Casual-комплект Екатерины на фоне вечернего платья ее дочери вызывает у стилиста непонимание и ощущение дисгармонии.