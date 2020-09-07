«Очарование»: Екатерина Климова пленила подписчиков нежным фото

Она забрала волосы наверх и, судя по всему, обошлась лишь легким мейком: бальзам для губ, тушь на ресницах, пудра. Солнечный свет подчеркнул необычный цвет глаз Екатерины.

Понедельник,

— подписала селфи звезда.

Восторженные комментарии фанатов последовали почти сразу после публикации. «В понедельник вы лучше всех», «Само очарование», «Очень красивая женщина», — делятся впечатлениями фолловеры.