Пн, 7.09.2020
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На концерте Земфиры в Санкт-Петербурге умер поклонник певицы

Земфира

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Одному из фанатов российской рок-певицы Земфиры во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге неожиданно стало плохо, пишет Пятый канал.

Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.

Дежурившие на месте медики пытались привести его в чувства течение десяти минут. После к месту проведения фестиваля подъехала скорая помощь. Как стало известно 5-tv.ru, в машине мужчина скончался. Информация уточняется.

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