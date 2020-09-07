«Пощадите его»: Охлобыстин бросился в ноги президенту ради спасения Ефремова

Приговор артисту, совершившему смертельное ДТП, огласят 8 сентября – ровно через три месяца после трагедии. Прокурор запросил для подсудимого 11 лет колонии общего режима, и эта цифра напугала многих. На дело не повлияло даже то, что в конечном итоге Михаил Ефремов признал вину.

Накануне Иван Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте» публично обратился к президенту России. По словам звезды, артист вне всяких сомнений виноват в гибели человека, однако актер не выживет за решеткой. «Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего», – пишет режиссер.

По словам знаменитости, к Михаилу Ефремову необходимо проявить «несправедливость», которую он много лет так яростно обличал в своих выступлениях. По мнению Ивана Охлобыстина, друг делал это по наивности и из-за отсутствия стратегического мышления. «Пощадите его своим личным указом», – призывает артист.

Также актер извинился за публичное обращение и заявил, что многие его осудят за такую просьбу. Звезда хочет, чтобы в его памяти президент России остался «Владимиром милосердным».