Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе

Летом появилась информация о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Мол, в звездной семье произошел разлад. Правда, никаких доказательств этому нет.

Этот слух дошел до близкого друга семьи Филиппа Киркорова. Поп-король, которого не раз просили прокомментировать возможный развод юмориста и примадонны эстрады, считает, что высказываться о происходящем между супругами неприлично. Также артист дал понять, что окажется рядом с друзьями в трудный для них момент, если потребуется.

Наконец, слово решили взять Галкин и Пугачева. В инстаграм-аккаунте юмориста появилась их совместная фотография. На ней Алла Борисовна показывает язык, а ее супруг широко улыбается. «Не дождетесь, сплетники», – подписал снимок Максим.

Поклонники поддержали супругов, а также отметили красоту примадонны. «Пугачева даже в 70 лет красотка», «Прекрасная пара! Молодцы!», «Счастья вашей семье», «На фото люди, довольные жизнью и друг другом», – написали пользователи Сети.