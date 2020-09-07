«Сижу на гречке»: оставшаяся без заработка Зара вынуждена на всем экономить

Выступление на «ЖАРА Kids Awards» стало для многих артистов первым после пятимесячного карантина. Поэтому за кулисами все говорили о том, кто и чем занимался с марта, когда замерла гастрольно-концертная жизнь. «Я, как и все, была все это непростое время дома с семьей, – призналась Зара. – Много уделяла времени детям (7 мая 2010 года у певицы родился сын Даниил, а 9 апреля 2012 года – сын Максим – Прим. ред.), дописала альбом, который скоро выйдет. Словом, времени зря не теряла».

Многие артисты жалуются, что во время пандемии им пришлось потуже затянуть пояса и во много себя ограничить – работы-то не было. «В этот период у всех был режим тотальной экономии, – говорит Зара. – И я не стала исключением. К счастья, дома была гречка, которую люблю и я и дети. Голодными не сидели. Но подужаться, конечно, все равно пришлось, никаких деликатесов не покупали».

Действительно, Зара права, ведь еще Бенджамин Франклин, чей портрет изображен на 100-долларовой банкноте, призывал: «Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль».