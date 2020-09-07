Пн, 7.09.2020
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Данилко поделился кадром из юности до своего образа Верки Сердючки

Верка Сердючка.

ФОТО: Sindeyev Vladimir / COVI

Певец Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку, в Instagram разместил снимок со своим давним другом бывшим музыкантом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым, пишет teleprogramma.pro.

На фотографии две звезды совсем еще юны и молоды.

«С днем рождения, Юра», - подписал кадр Данилко. Отметим, что Шатунову исполнилось 47 лет.

«Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», - отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Данилко еще в школе увлекся творчеством группы «Ласковый май». Он безумно хотел стать ее солистом. Однако после разговора с Андреем Разиным отказался от этой идеи. Данилко в юности занимался в театральной студии «Гротеск», где и стал использовать образ Верки Сердючки. Сегодня на Украине это один из самых раскрученных артистов, который в прекрасных отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским.

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