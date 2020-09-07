Данилко поделился кадром из юности до своего образа Верки Сердючки

«Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», - отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Данилко еще в школе увлекся творчеством группы «Ласковый май». Он безумно хотел стать ее солистом. Однако после разговора с Андреем Разиным отказался от этой идеи. Данилко в юности занимался в театральной студии «Гротеск», где и стал использовать образ Верки Сердючки. Сегодня на Украине это один из самых раскрученных артистов, который в прекрасных отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским.