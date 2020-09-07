Женский стендап на ТНТ обещает стать еще правдивее, жестче и смешнее

В монологах комиков каждый человек, вне зависимости от пола, профессии и возраста, может узнать себя, потому что их юмор – по-настоящему честный, искренний, основанный на наблюдениях за жизнью. Здесь нет громкой музыки и ярких костюмов, нет постановок и миниатюр, есть только сцена и микрофон, и этого оказалось достаточно, чтобы рассмешить огромную аудиторию.

Первый сезон «Женского стендапа» дал понять, что женщины в юморе могут составить конкуренцию мужчинам, а темы, на которые они шутят, ничем не ограничены: это и проблемы молодой семьи, и провалы на свиданиях, и стереотипы о национальностях, и женская дружба, и просто странные случаи, которые подстерегают женщин на каждом шагу.

Новых выпусков «Женского стендапа» ждали не только обычные зрители, которые полюбили шоу, но и звезды шоу-бизнеса, и самые известные комики России, для которых женский юмор стал откровением. Среди гостей на съемках новых выпусков можно было встретить Алексея Щербакова, Аглаю Тарасову, Зою Бербер, Азамата Мусагалиева, Ивана Абрамова, Алину Алексееву, Сашу ST, Ульяну Пылаеву, Юлию Топольницкую, Анатолия Цоя и многих других.