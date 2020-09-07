«Нино потрясающая»: Виторган показал романтичные фото с Нинидзе

47-летний Максим Виторган показал подборку совместных фото со своей возлюбленной Нино Нинидзе. Это необыкновенно порадовало фанатов, ведь влюбленные не так уж часто позируют на совместных фото (по крайней мере, тех, что появляются в Сети).
На снимках, опубликованных Виторганом, актеры обнимаются, дурачатся и с обожанием смотрят друг на друга. В подписи к этим трогательным кадрам Максим порассуждал о близости душ и интересов, пишет Экспресс газета.
Важно не только успокоиться, когда найдёшь своих, но и не успокаиваться, пока не найдёшь: «Точка зрения — это не куда смотреть, а откуда. Поэтому близость взглядов — это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию,
— написал Виторган.
Новые фото Нино и Максима вызвали бурю восторга у фанатов. Особенно всех восхитила Нинидзе. «Классные, очень подходите друг другу», «Ну, какая же Нино потрясающая», «Какая она красивая», — пишут фолловеры.