«Нино потрясающая»: Виторган показал романтичные фото с Нинидзе

Важно не только успокоиться, когда найдёшь своих, но и не успокаиваться, пока не найдёшь: «Точка зрения — это не куда смотреть, а откуда. Поэтому близость взглядов — это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию,