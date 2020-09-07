«Сочно!» Яна Кошкина раздвинула ноги и обратилась к мужчинам

Звезда российского кино порадовала поклонников пикантным роликом в Instagram. В начале видео Яна Кошкина сидит на старом сундуке, раздвинув ноги, и заигрывает с длинными локонами. Во второй части ролика девушка присаживается на пол и спускает с плеча лямку платья, обнажая грудь.

Перед камерой теледива предстала в коротком платье пудрового оттенка с глубоким декольте, а поверх него надела корсетный пояс на шнуровке. На ноги звезда примерила черные боты в байкерском стиле. С прической актриса решила не заморачиваться и оставила волосы распущенными.

Яна высказала мнение о том, что ей нравится свой вес и больше сидеть на диетах она не собирается. Яна Кошкина решила спросить у представителей сильного пола, какие дамы нравятся им больше.

Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?

– выразилась артистка.