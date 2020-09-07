Маргарита Грачева, бывший супруг которой отрубил ей кисти рук, год скрывала нового мужа

Маргарита Грачева сообщила, что совсем скоро выйдет замуж за своего нового избранника. Но вчера выяснилось, что пара уже давно официально оформила отношения, просто скрывала эту информацию от всех — даже от самых близких людей, пишет Экспресс газета.
Сегодня у нас первая годовщина свадьбы! Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто, включая родителей и близких друзей. Они были уверены, что у нас официальная церемония бракосочетания будет сегодня,
— призналась Грачева.
Пара расписалась в Санкт-Петербурге. На оформлении не было никого из друзей, родственников или знакомых.
Это был только наш день, мы провели его вдвоем. Без шумных гуляний и огласки, но безумно счастливые,
— написала Маргарита и выложила совместную с мужем фотосессию. Снимки были сделаны ровно год назад, сообщила Грачева.
Сегодня счастливые супруги собрали всех близких людей в Петербурге и отпраздновали радостное событие.
Суд приговорил экс-супруга Маргариты Грачевой Дмитрия к 14 годам строгого режима. Он подавал апелляцию, но суд ее отклонил.
Почему мне дают срок, как какому-то бандиту-рецидивисту, всегда ведущему аморальный, преступный образ жизни? Если абсолютно все свидетели, знакомые, друзья и т. д. характеризуют меня как положительного и порядочного человека,
— возмущался ревнивец, отрубивший кисти рук жене.