Знаете ли вы, сколько получает самый топовый эстонский телеведущий?

Кристьян Йыэкалда и Теэт Маргна - самые любимые телевизионные лица Эстонии еще с 90-х годов. Кроме того, мужчины - лучшие друзья. И дружбе не помеха тот факт, что Маргна является работодателем Кристьяна, пишет Elu24.
В передаче Hommik Anuga Кристьян Йыэкалда сказал, что Теэт - великолепный руководитель и с каждым годом становится лучше: «У нас никогда не было разногласий с ним - ни по поводу девочек, ни по поводу денег - и это самое главное».
Телеведущая Ану Вялба разузнала, сколько Маргна платит своему лучшему другу, но оставила это в секрете. «Я не занимаюсь вечерним менеджментом, это достаточно понятный ответ?» - Йыэкалда хитро намекнул на размеры своей зарплаты.
Известно, что Теэт Маргна - один из самых богатых телебизнесменов в Эстонии, но как он разбогател, мужчина не смог внятно рассказать: «Вы должны действовать эффективно. Никакого другого волшебного слова нет», - это было все, что сказал Маргна. Он заметил, что в его команде мало людей, но работают все эффективно, и он может платить своему другу хорошую зарплату.