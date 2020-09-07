Знаете ли вы, сколько получает самый топовый эстонский телеведущий?

В передаче Hommik Anuga Кристьян Йыэкалда сказал, что Теэт - великолепный руководитель и с каждым годом становится лучше: «У нас никогда не было разногласий с ним - ни по поводу девочек, ни по поводу денег - и это самое главное».

Телеведущая Ану Вялба разузнала, сколько Маргна платит своему лучшему другу, но оставила это в секрете. «Я не занимаюсь вечерним менеджментом, это достаточно понятный ответ?» - Йыэкалда хитро намекнул на размеры своей зарплаты.